Sem contrato, Ferron desfalca Ponte Preta no domingo

Apesar disso, Ferron tem permanência confirmada para o próximo ano. Contratado no início de 2011, ele já renovou seu vínculo com a Ponte e o novo acordo será publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na própria sexta. Isso, porém, não o regulariza para o jogo do domingo.

Sem contar com uma de suas principais peças, Guto Ferreira terá de buscar agora um substituto. O mais provável é que Tiago Alves seja o escolhido para a zaga. Além de Ferron, o treinador já tinha outro importante desfalque: o atacante Luan, que passará por uma cirurgia no púbis e deve ficar afastado dos gramados por até 60 dias - Rildo entra na vaga.

Livre da ameaça de rebaixamento no Brasileirão, a Ponte Preta ocupa a 12ª posição, com 47 pontos, e quer se despedir da temporada com uma vitória no domingo.