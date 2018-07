Sem contrato, jogador Willian seguirá treinando no Cruzeiro

O atacante Willian não tem permanência assegurada no Cruzeiro para o segundo semestre, mas permanecerá treinando no clube enquanto não tem o seu futuro definido. A definição sobre a sua continuidade foi acertada entre o time mineiro e o Metalist Kharkiv, da Ucrânia, detentor dos seus direitos econômicos.

O acordo para Willian seguir treinando no Cruzeiro aumenta as esperanças do time em conseguir contratar o atacante, que estava cedido por empréstimo até o dia 14 de julho, envolvido em negociação realizada mo no passado, quando o clube ucraniano adquiriu o meia Diego Souza.

O Cruzeiro tenta adquirir Willian, mas ainda não conseguiu um acerto com o Metalist. Porém, a sua permanência no clube mineiro, ao menos para realizar treinamentos, pode ser vista como uma sinalização de que um acordo com o time ucraniano está próxima de acontecer.

Com o acerto, Willian vai seguir treinando ao lado dos companheiros, mas não poderá entrar em campo enquanto o seu futuro for definido. Assim, vai desfalcar o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Mineirão, às 21 horas, diante do Vitória, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, torneio liderado pelo time mineiro com 19 pontos.