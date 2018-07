Sem contrato, volante Richarlyson interessa ao Santos

SANTOS - O nome de Richarlyson ganhou força na Vila Belmiro nos últimos dias para ser o segundo reforço visando à formação de um time competitivo para 2013. O primeiro contratado foi o zagueiro Neto, que era do Guarani, e que chegou ao clube para a vaga de Bruno Rodrigo, que está de saída. Além de ficar livre no fim do contrato com o Atlético-MG, no 31 de dezembro, Richarlyson se enquadra no perfil de reforços que o conselho gestor procura para a próxima temporada por jogar em mais de uma posição, ser experiente e vencedor.

"Até o prezado momento não temos nada de concreto com o Santos e nem com outros clubes", desconversou Júlio Fressato, nesta terça. Mas, o agente não desmentiu que um representante do Santos o procurou para sondar a possibilidade de o volante/lateral voltar a trabalhar com Muricy Ramalho. "Estamos focados no clássico contra o Cruzeiro e só a partir de segunda-feira vamos começar a ver o que é mais interessante para o futuro de Richarlyson".

O melhor momento da carreira de Richarlyson foi durante o período em que foi dirigido por Muricy no São Paulo. Além de ter sido titular na conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2006, 2007 e 2008, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em 2008. Vasco e Flamengo também estão interessados no jogador, que poderá optar pelo Santos para reencontrar o treinador com quem se deu bem no Morumbi.

Mesmo com as reclamações de Muricy diante da demora na chegada de reforços, a direção do Santos não acredita que será possível anunciar alguma contratação até o fim de semana. Fala-se que Wilson José, do São Paulo, já está apalavrado.