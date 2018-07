Sem contusão grave, Lucas deve jogar pela seleção brasileira

PARIS - O meia Lucas passou por novos exames nesta terça-feira que não constataram nenhum tipo de lesão nos ligamentos de seu tornozelo esquerdo, após sofrer forte pancada no local no jogo do Paris Saint-Germain do último sábado. No dia seguinte à partida, o jogador já havia passado por uma radiografia que descartou qualquer fratura, e agora pôde comemorar que a contusão não foi grave.

"Hoje (terça) realizei dois exames e graças a Deus não foi constatado nenhum rompimento dos ligamentos do meu tornozelo esquerdo, nada de mais grave. O médico disse para eu ficar tranquilo e estou mais aliviado. Agora é tratar bastante para voltar logo", escreveu o jogador em sua página no Facebook.

Lucas se machucou ao levar um forte carrinho de Mangani e acabou sendo substituído por Gameiro aos 10 minutos do segundo tempo da partida contra o Nancy, em rodada do Campeonato Francês. Ele será reavaliado em três dias para saber se terá condições de entrar em campo com o PSG diante do Saint-Étienne, neste sábado.

O jogador, no entanto, não deve ser problema para a seleção brasileira. Convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os amistosos contra a Itália, no dia 21, e a Rússia, no dia 25 deste mês, o ex-meia do São Paulo deve se apresentar normalmente com o restante da delegação no domingo.

"Em três dias eles vão me reavaliar para ver se eu posso ir a campo. O médico disse para eu não forçar, fazer bastante gelo e ficar de repouso. Vou me cuidar bem, tratar direitinho. Estava preocupado, pois foi um lance muito forte", comentou o meia.