Sem convocados, técnico Cuca comanda treino leve no Palmeiras

Sem contar com os jogadores titulares, incluindo aqueles convocados para seleções, o técnico Cuca comandou treino leve no Palmeiras, nesta segunda-feira. O treinador apostou na conversa neste início de preparação do time para o jogo contra o Red Bull Brasil, quinta-feira, em rodada do Campeonato Paulista.

Os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo, após a derrota para o Audax por 2 a 1, no domingo. Já os reservas foram a campo para um treino em campo reduzido. Alecsandro, Rafael Marques e Erik, que jogaram apenas 45 minutos no domingo, se juntaram aos reservas.

O atacantes Lucas Barrios e Gabriel Jesus e o meia Matheus Sales não participaram das atividades porque já foram liberados para se unir às seleções do Paraguai e do Brasil - os garotos vão integrar o time olímpico nos amistosos da quinta-feira, contra a Nigéria, e do domingo, contra a África do Sul.

A maior novidade do dia foi a participação de Cristaldo na atividade com bola no gramado. Ele faz transição física no final do processo de recuperação de dores musculares.