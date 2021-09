Sem convocados, Barcelona consegue adiar na Justiça jogo do Espanhol com Sevilla

Não é apenas no Brasil que equipes de futebol vão à Justiça para não entrarem em campo quando cedem muitos jogadores para as seleções. Por causa da rodada longa das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, o Barcelona se via prejudicado para encarar o Sevilla, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e após muito esforço conseguiu adiar a partida.

Desde o pedido inicial, dia 29 de agosto, o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol era contra a requisição da LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol) de que houvesse modificação nas datas da próxima rodada - Villarreal e Alavés era o outro jogo presente no pedido de mudança. O caso, então, foi parar em instância maior.

Nesta terça-feira, o Conselho Superior do Esporte (CSD) acatou o pedido de LaLiga e autorizou que as partidas fossem remanejadas no calendário, para alívio do Barcelona, que tem atletas retornando apenas um dia antes do jogo após servirem suas determinadas seleções.

O CSD justificou sua decisão "porque haverá jogadores que retornarão aos seus clubes na sexta-feira após terem disputado três jogos durante a pausa internacional e muitos deles têm jogos no sábado e domingo, o que deixa claro que não estará em qualquer estado para competir em pé de igualdade."

A partida do Barcelona estava marcada para o estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha, às 21 horas (locais) do próximo sábado. Agora, a Federação Espanhola terá de arrumar uma nova data. Algumas partidas da rodada também devem ter mudanças no horário de início. Villarreal x Alavés também foi adiado.