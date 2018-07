Sem convocados, Real Madrid treina só com seis do elenco principal

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, passou por uma situação curiosa no treinamento da equipe nesta terça-feira. Por causa da ausência dos jogadores convocados pelas seleções nacionais, ele pôde contar com apenas seis atletas do elenco principal. Somente Álvaro Arbeloa, Nacho Fernández, Jesé Rodríguez, o goleiro Fernando Pacheco, o português Fabio Coentrão e o lateral brasileiro Marcelo participaram da atividade na volta dos trabalhos após a vitória de sábado por 5 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

No treinamento, o comandante italiano não pôde contar com o galês Gareth Bale, o croata Luka Modric, o colombiano James Rodríguez, os portugueses Pepe e Cristiano Ronaldo, os alemães Sammi Khedira e Toni Kroos, os franceses Raphael Varane e Karim Benzema, os espanhóis Sergio Ramos, Iker Casillas e Isco Alarcón, o mexicano Javier "Chicharito" Hernández e o costarriquenho Keylor Navas. Cada um deles terá compromissos diferentes com suas seleções nacionais, desde jogos oficiais a amistosos.

Além dos 14 desfalques, Ancelotti também não teve a presença de Dani Carvajal e Asier Illarramendi, que estão com problemas físicos e fizeram tratamento nas instalações da Ciudad Deportiva de Valdebebas. A torcida do comandante é para que eles estejam bem para o próximo confronto, em Ipurúa, contra o Eibar, dia 22 de novembro, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, e que nenhum dos convocados se lesione nas partidas marcadas em data Fifa.