Sem Bruno Cortez, Renato Gaúcho cogita improvisação na lateral do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho deverá fazer uma improvisação no time do Grêmio para o jogo de sábado, às 19 horas, contra o Fortaleza, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Darlan e o lateral-direito Leonardo vão disputar a vaga na lateral-esquerda, pois Bruno Cortez não vai reunir condições físicas para atuar em Caxias do Sul.

No ataque, Diego Tardelli disputa posição com Pepê. Thaciano e Luan treinaram normalmente e poderão ser relacionados. O time provável do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel, Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre e Alisson; Felipe Vizeu.

O meia atacante Alisson voltou aos treinos nesta quarta-feira, após se recuperar de uma lesão sofrida na vitória sobre o Atlético-MG, dia 25 de maio, e já é opção para Renato Gaúcho. "Muito feliz de voltar a treinar. Tive um entorse forte. Espero voltar bem, reconquistar a confiança, fazer grandes jogos. Voltar a vencer, que é muito importante", disse o jogador.

Caso consiga os três pontos diante do Fortaleza, o Grêmio deverá deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho é o 18º colocado, com cinco pontos, após sete jogos. A equipe soma uma vitória, dois empates e quatro derrotas.