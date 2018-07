Sem Courtois, Atlético de Madrid contrata goleiro esloveno

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira que acertou a contratação do goleiro Jan Oblak. O jogador esloveno estava no Benfica e vai assinar um contrato por seis temporadas com os atuais campeões espanhóis assim que for aprovado nos exames médicos.

Com a chegada de Oblak, o Atlético de Madrid tenta compensar a perda do belga Thibaut Courtois, que defendeu o time nas últimas três temporadas por empréstimo, cedido pelo Chelsea. O goleiro retornou ao clube londrino, pois o técnico José Mourinho tem interesse em aproveitá-lo.

Oblak, de 21 anos, é titular da seleção da Eslovênia, pela qual fez a sua estreia em 2012. Na última temporada, ele disputou 36 partidas pelo Benfica, sendo figura importante nas conquistas do Campeonato Português, da Copa de Portugal e da Copa da Liga de Portugal, além de ajudar o time a se garantir na decisão da Liga Europa.

Após iniciar a sua carreira no Olimpija Ljubliana, da Eslovênia, Oblak foi contratado pelo Benfica em 2010, sendo cedido por empréstimo aos portugueses Beira-Mar, Olhanense, União Leiria e Rio Ave, até ganhar uma chance efetiva no clube no ano passado.

"É um goleiro com muita qualidade e muito futuro, que nos acrescentará muitíssimo pelas suas enormes qualidades. É um dos goleiros com mais projeção no mundo e estamos muito contentes em poder contar com ele. É uma grande notícia para o nosso clube", disse José Luis Pérez Caminero, diretor esportivo do Atlético de Madrid.

Após surpreender na última temporada ao ser campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões, o clube já perdeu três importantes jogadores, todos para o Chelsea. Além de Courtois, o time inglês se reforçou com o atacante Diego Costa e o lateral Filipe Luís.