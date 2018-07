Sem CR7, Portugal fica no empate por 1 a 1 com os EUA em amistoso

Em mais um amistoso sem a presença de seu craque, o atacante Cristiano Ronaldo, desta vez a seleção de Portugal não venceu. Na última sexta-feira, os comandados do técnico Fernando Santos bateram a Arábia Saudita por 3 a 0, em Leiria. Nesta terça, enfrentaram os Estados Unidos, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e ficaram no empate por 1 a 1.

+ Brasil empata com a Inglaterra no 1º teste de Tite contra europeu

Poupado pelo treinador para estes dois amistosos, Cristiano Ronaldo fez falta ao time nesta terça-feira. Os Estados Unidos abriram o placar com Weston McKennie, aos 21 minutos do primeiro tempo, e os portugueses conseguiram o empate pouco tempo depois, aos 31, com Antunes. Daí até o final, a seleção da casa não teve força ofensiva para superar a defesa norte-americana.

Além do atacante do Real Madrid, Fernando Santos não convocou nomes importantes de Portugal como Rui Patrício, o lateral-direito Cédric, o volante William Carvalho e os meias André Gomes e João Moutinho. Figuras constantes na seleção, Renato Sanches, Bruno Alves, Quaresma e Eliseu também não foram lembrados.

Assim como no amistoso da última sexta-feira contra a Arábia Saudita, toda a renda foi revertida a favor das vítimas dos incêndios que atingiram a região central de Portugal recentemente.