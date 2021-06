Sem Crespo, São Paulo busca pontos perdidos em casa na visita ao Atlético-GO

Uma regra básica para quem quer brigar pelo título do Brasileirão é ganhar em casa e somar pontos como visitante. O São Paulo largou derrapando no Morumbi diante do Fluminense, com 0 a 0, e já se vê obrigado a resgatar os pontos desperdiçados em visita ao Atlético-GO, neste sábado. O time não terá o técnico Hernán Crespo no duelo das 19 horas. O treinador está de resguardo após apresentar sintomas de gripe.

O auxiliar Juan Branda vem preparando a escalação desde sexta-feira. Mesmo testando negativo para a covid-19, Crespo está de quarentena e fora das atividades. Desde sua chegada, em fevereiro, jamais havia se ausentado de um jogo do São Paulo. Ele fará novo exame do coronavírus na segunda-feira.

Branda terá a missão de resgatar o futebol vistoso e ofensivo que o São Paulo apresentou na conquista do Paulistão e na Libertadores. A equipe vinha se destacando, mas pouco fez diante do Fluminense. A justificativa era que "estava de ressaca" pelo fim do jejum de títulos.

O atacante Luciano tem tudo para retornar ao time titular em Goiânia. Sobretudo pela apresentação apática do meia Igor Gomes, improvisado na frente, contra os cariocas. O artilheiro está recuperado de contusão muscular e já vinha entrando bem nas últimas partidas. Resgataria a parceria com Pablo atrás dos gols que não saíram na rodada inaugural do Brasileirão.

Será um reencontro com gostinho de revanche. Há pouco mais de quatro meses, ainda pela edição passada do Brasileirão, o São Paulo levou um gol no fim e amargou derrota no Antônio Accioly, por 2 a 1. Ali, os paulistas somavam o sétimo jogo sem vitória e seguiam em queda livre após liderar com folga. Volta ao palco mais inteiro e confiante.

Atualmente são duas partidas sem ganhar e a promessa é de não somar novo tropeço. O São Paulo, mais forte mentalmente e com um astral bem diferente da época, será ousado em Goiânia pela primeira vitória no Brasileirão.

Terá de mostrar, contuso, superação. Além de Crespo, no beirada da campo, o time segue com outros desfalques. Daniel Alves e Benítez ainda tratam lesões musculares e estão fora, assim como Liziero, na seleção olímpica, e Arboleda, com o Equador, nas Eliminatórias. Rodrigo Nestor entra no meio e Bruno Alves permanece na defesa.

ATLÉTICO GOIANIENSE

O Atlético-GO vai dar sequência a jogos contra times paulistas neste sábado, quando recebe o São Paulo, a partir das 19 horas, no estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os últimos dois jogos do Atlético-GO foram contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Pelo Brasileirão, vitória por 1 a 0. Pela Copa do Brasil, vitória por 2 a 0. Os dois times voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, dessa vez em Goiânia na definição da vaga às oitavas da Copa do Brasil.

Desfalques contra o Corinthians por questão contratual, os atacantes Janderson e André Luis estão à disposição do técnico Eduardo Barroca. André Luis briga por uma vaga com Natanael. Por outro lado, o meia Ronald ainda é dúvida depois de ter sido substituído no primeiro tempo do último jogo com um incômodo na coxa esquerda.

A boa notícia para Eduardo Barroca é a presença do meia João Paulo, que tem se mostrado pé quente nessa sua segunda passagem pelo clube. Com o camisa 10 em campo, o Atlético-GO teve nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

"Não digo que é a minha melhor fase porque o ano está apenas começando em termos de competição. O intuito é sempre melhorar. Estou muito feliz, desde que cheguei fui muito bem acolhido e já deixei claro que o Atlético-GO é um clube que tenho muito carinho", disse João Paulo.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO x SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO - Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Natanael (André Luis). Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo. Técnico: Juan Branda (interino).

ÁRBITRO - Diego Lombo Lopez (BA).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).