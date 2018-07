Sem Cristiano Ronaldo, Bale brilha e Real Madrid vence em estreia no Espanhol

Ainda sem contar com Cristiano Ronaldo, que se recupera de lesão, o Real Madrid contou com outro craque para vencer em sua estreia no Campeonato Espanhol. Neste domingo, fora de casa, Gareth Bale liderou o time madrilenho no triunfo sobre o Real Sociedad por 3 a 0, no estádio de Anoeta.

Bale marcou dois dos três gols dos visitantes, um no começo e outro no final do jogo, para assegurar os primeiros pontos ao tradicional clube espanhol. Cristiano Ronaldo ficou de fora porque ainda se recupera da lesão sofrida na Eurocopa, quando ajudou a seleção de Portugal a chegar ao inédito título.

Sem o ídolo, o técnico Zinedine Zidane contou com o brilho jovem meia Marco Asensio. O jogador de apenas 20 anos anotou o segundo gol do Real. Aos 40 minutos do primeiro tempo, ele recebeu belo lançamento de Varane e bateu por cobertura sobre o goleiro para anotar o segundo gol dos visitantes.

Antes disso, Bale abriu o placar logo no primeiro minuto da partida. Ele escorou cruzamento de Carvajal, que disparou pela direita e levantou na área, num dos gols mais rápidos da história do campeonato.

O atacante fechou o placar quase nos acréscimos da segunda etapa. Aproveitando lançamento, driblou o goleiro argentino Gerónimo Rulli e mandou para as redes, selando a boa vitória do Real na estreia.

Entre os brasileiros que estiveram em campo, o volante Casemiro e o lateral Marcelo se destacaram pela equipe visitante. Willian José entrou apenas na etapa final para reforçar o Real Sociedad, com desempenho discreto.

Na segunda rodada do Espanhol, o Real Madrid vai enfrentar o Celta de Vigo em seu primeiro jogo em casa, no sábado. O Real Sociedad joga no mesmo dia, contra o Osasuna, fora de casa.