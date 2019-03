Sem Cristiano Ronaldo, Juventus derrota Empoli com gol de promessa italiana

A conquista do oitavo Campeonato Italiano consecutivo é uma questão de tempo para a Juventus. Neste sábado, o time de Turim, sem Cristiano Ronaldo, machucado, teve dificuldade, mas derrotou o Empoli em casa por 1 a 0 e abriu incríveis 18 pontos na liderança da competição.

A Juventus chegou à sua 25ª vitória em 29 jogos na competição e foi aos 78 pontos, muito à frente do Napoli, que soma 60 e ainda entra em campo para enfrentar a Roma neste domingo. O Empoli caiu para a 17ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas pode integrar o grupo dos três piores caso o Bologna vença seu jogo na rodada.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem marfinense naturalizado italiano Moise Kean, uma das principais promessas do futebol europeu e que tem recebido chances na seleção da Itália. Na ausência de Cristiano Ronaldo, Kean saiu do banco no segundo tempo e foi às redes após assistência de Mandzukic. Foi o terceiro gol do jovem em três jogos.

Cristiano Ronaldo se lesionou pela seleção de Portugal, em jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, contra a Sérvia, na última segunda-feira. Exames realizados pelo jogador mostraram uma "aparente lesão menor nos flexores da coxa direita" e o craque português, segundo ele mesmo disse depois do duelo, pode retornar aos gramado em "uma ou duas semanas".

Na outra partida deste sábado, a Udinese fez seu dever de casa ao derrotar o Genoa por 2 a 0 e, com isso, abrir certa distância da zona de rebaixamento. O time de Údine tem 28 pontos e pulou para o 15º lugar. O Genoa tem 33 pontos e ocupa a 12ª colocação.