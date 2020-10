Sem Cristiano Ronaldo, Juventus vence em estreia na Liga dos Campeões

Com torcedores nas arquibancadas em Kiev, na Ucrânia, a Juventus estreou na Liga dos Campeões da Europa com vitória nesta terça-feira. Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, o time italiano derrotou o Dínamo de Kiev por 2 a 0, com destaque para Alvaro Morato, autor dos dois gols da partida que abriu o Grupo G.

Após ter sua fase final disputada na "bolha" criada em Lisboa, na temporada passada, a Liga dos Campeões abriu a fase de grupos nesta terça com a presença de torcedores nas arquibancadas. O Estádio Olímpico de Kiev recebeu cerca de 15 mil fãs.

Em campo, eles não puderam ver Cristiano Ronaldo, desfalque da Juventus porque ainda cumpre quarentena. O português foi diagnosticado com covid-19 na semana passada. Em compensação, a torcida pôde conferir a estreia de Andrea Pirlo como técnico numa partida de Liga dos Campeões.

Sem poder contar com seu principal jogador, Pirlo formou o ataque da Juventus com Kulusevski e Morata, municiados por Cuadrado e Chiesa, este atuando quase como um ponta, na esquerda. O lateral brasileiro Danilo também foi titular, mas atuando mais recuado, como zagueiro, vestindo o uniforme laranja da equipe italiana nesta terça.

Mesmo sem o português, a Juventus dominou o primeiro tempo com certa tranquilidade. Vindo de trás, Chiesa era quem levava mais perigo, com sua jogada tradicional pela esquerda, entrando na área, cortando para a direita e finalizando. Na primeira delas, aos 11, o goleiro George Buschan se esticou para fazer a defesa.

Dois minutos depois, o zagueiro Chiellini também esteve perto de abrir o placar ao acertar cabeçada no susto após desvio do goleiro. Ele mandou rente à trave esquerda de Buschan. O lance mais bonito da etapa foi protagonizado por Kulusevski, que completou cruzamento rasteiro de letra e exigiu outra boa defesa do goleiro ucraniano, aos 33.

A insistência no ataque deu resultado logo no primeiro minuto do segundo tempo. Em bela jogada do ataque da Juventus, Chiesa iniciou o lance pela esquerda, Ramsey deu passe de calcanhar e Kulusevski bateu da entrada da área. Buschan pegou, mas deu rebote nos pés de Morata, que não perdoou.

O gol não alterou o panorama do duelo, com a Juventus buscando sempre o ataque e o Dínamo se segurando na defesa. As entradas do atacante Paulo Dybala e do volante brasileiro Arthur mantiveram a equipe italiana na pressão. O segundo gol acabou surgindo aos 38, em cruzamento preciso de Cuadrado para Morata escorar de cabeça, selando a vitória.

Na próxima rodada, na quarta da semana que vem, dia 28, a Juventus vai receber o Barcelona, no possível reencontro de Cristiano Ronaldo com Lionel Messi. No mesmo dia, o Dínamo vai visitar o Ferencváros em Budapeste.

VITÓRIA BELGA NA RÚSSIA

Pelo Grupo F, o Club Brugge derrotou o Zenit St. Petersburg por 2 a 1, em solo russo. Os gol saíram somente no segundo tempo. Emmanuel Dennis abriu o placar para o time belga, o Zenit empatou com gol contra de Ethan Horvath, mas Charles De Ketelaere garantiu a vitória dos visitantes nos acréscimos. O grupo ainda tem o duelo entre Lazio e Borussia Dortmund, nesta terça, na Itália.