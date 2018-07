Sem Cristiano Ronaldo, Real goleia e amplia folga na liderança O Real Madrid mostrou, neste sábado, que há vida sem Cristiano Ronaldo. Mesmo sem poder contar com o astro português, suspenso pelo cartão vermelho recebido no fim de semana passada, o Real goleou a Real Sociedad, por 4 a 1, no primeiro dos jogos do dia pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol.