Sem Cueva, Dorival faz mistério em escalação do São Paulo contra Botafogo

O São Paulo finalizou neste sábado, com um treinamento no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, os preparativos para partida contra o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem meia peruano Cueva - que já está no Brasil após defender a seleção de seu país na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, mas não jogará contra os cariocas -, o técnico Dorival Junior não divulgou qual será a escalação titular.

De acordo com o site oficial do clube, o treinador são-paulino testou os substitutos de Cueva e de dois jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro equatoriano Arboleda e o meia Hernanes. Mas não revelou quem são eles.

Já o meia Maicosuel, que sofreu um entorse no joelho direito no jogo contra o Grêmio, na última quarta-feira, fez um teste em campo neste sábado, mas não reúne condições de jogo. O lateral-direito Militão, por sua vez, está novamente à disposição de Dorival Junior após cumprir suspensão.

Uma vitória diante dos cariocas pode livrar matematicamente o São Paulo do risco de rebaixamento. Ainda que a possibilidade de queda já seja mínima, o elenco tenta alcançar a meta dos 47 pontos estabelecida nos vestiários. Já perdeu duas oportunidades: contra o Vasco, quando tinha 44, empatou por 1 a 1; depois, perdeu para o Grêmio por 1 a 0.

O time que deverá iniciar a partida contra o Botafogo é: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros, Lucas Fernandes e Shaylon (Thomaz); Marcos Guilherme e Lucas Pratto; Técnico: Dorival Junior.