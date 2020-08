Vasco acerta a contratação do meia Carlinhos, do Standard Liège

A diretoria do Vasco anunciou na noite de quinta-feira, a contratação em definitivo do meia Carlinhos, de 26 anos, junto ao Standard Liège, da Bélgica. O compromisso do atleta com o clube carioca será assinado até o final de 2022 e ele chega para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro.

Natural de Camacan (BA), Carlinhos chega ao Vasco sem custos. Pelo acordo, o clube alvinegro ficará com um porcentual majoritário dos direitos econômicos do jogador, enquanto que o Standard Liége será o detentor da outra parte. A quantia de cada time não foi revelada.

Na última temporada, o atleta defendeu o Vitória de Setúbal, de Portugal, por empréstimo. A contratação visa repor a iminente saída de Raul, recentemente afastado do grupo de atletas por conta do desacerto na renovação contratual.

Carlos Vinícius Santos de Jesus iniciou a sua trajetória no Desportivo Brasil-SP e atuou por outras quatro equipes brasileiras, dentre elas Internacional e Guarani. O jogador, porém, passou a maior parte da carreira atuando em clubes europeus, incluindo Bayer Leverkusen (Alemanha) e Estoril (Portugal).

Além de Carlinhos, o Vasco contratou o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Igor Catatau e Guilherme Parede. Há negociação em andamento com o lateral-esquerdo Neto Borges.