Sem D'Alessandro e Damião, Hellmann indica time titular do Inter para jogo-treino

Ainda sem poder contar com D'Alessandro e Leandro Damião, que ainda não foram liberados pelo departamento médico, o técnico Odair Hellmann fez os últimos ajustes no Internacional em Atibaia, no interior paulista, e indicou o time que enfrenta o Atibaia em jogo-treino deste domingo.

O treinador colorado também não tem à disposição o zagueiro Rodrigo Moledo. Ele, D'Alessandro e Damião ficaram na academia fazendo exercícios físicos. O defensor tem um desconforto no joelho direito, o meia ainda se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo e o centroavante sofre com torcicolo.

Por outro lado, Camilo voltou a estar apto e Zeca, idem. Os dois, porém, integraram o time reserva. A equipe titular na atividade foi escalada com algumas mudanças, dentre elas a presença de Gabriel Dias na vaga de Patrick, que não poderá atuar na volta do Campeonato Brasileiro por estar suspenso, e de Pottker como referência no ataque.

Montado no esquema 4-1-4-1, a equipe contou com a seguinte escalação na atividade desta sexta: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado; Edenílson, Gabriel Dias, Nico López e Lucca; William Pottker.

A tendência é a de que Zeca volte ao time titular naturalmente. Ele se recuperou recentemente de uma lesão muscular na coxa esquerda e voltou a trabalhar com bola ainda nesta semana. Os reservas foram escalados com: Marcelo Lomba; Dudu, Klaus, Charles e Uendel; Patrick, Zeca, Juan Alano, Camilo, Rossi; Wellington Silva.

O elenco colorado volta a treinar na manhã deste sábado e faz a última atividade antes do jogo-treino deste domingo. A intertemporada da equipe gaúcha no interior paulista vai até o próximo dia 13.