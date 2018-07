Sem D'Alessandro, Fossati confirma escalação do Inter

"Ele [D''Alessandro] fez exames que não apontaram lesão grave, mas ainda sente muita dor. Por isso não vai para o jogo", afirmou Fossati. "O time que começou o treino deve jogar contra o Vasco", antecipou o técnico colorado.

No coletivo que comandou no Beira-Rio, Fossati escalou o Inter no 3-5-2. Walter formou o ataque com Alecsandro e Andrezinho foi mantido como único homem de criação no meio de campo. Enquanto isso, jogadores como Kléber Pereira, Wilson Mathias e Thiago Humberto não ficaram nem no time reserva e treinaram em separado.

O Inter embarca para o Rio no início da tarde desta quarta. No mesmo dia, o time gaúcho ainda fará um treino em General Severiano. A partida contra o Vasco está marcada para as 21 horas de quinta e a equipe deve ter a seguinte formação: Abbondanzieri; Bolívar, Sorondo e Fabiano Eller; Nei, Sandro, Guiñazu, Andrezinho e Kleber; Walter e Alecsandro.