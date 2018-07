Sem D'Alessandro, Inter começa preparação para Gre-Nal de sábado

Depois de dois dias de folga no carnaval, o elenco do Internacional se reapresentou no CT do Parque Gigante e iniciou nesta terça-feira a preparação para o clássico diante do Grêmio. Sem D'Alessandro, a equipe treinou visando o confronto do próximo sábado, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho.

D'Alessandro foi poupado na vitória sobre o Brasil de Pelotas no último sábado, a primeira da equipe no Estadual. Um problema muscular tirou o jogador naquela ocasião. Como a recuperação não aconteceu como esperado, ele seguiu afastado do treino desta terça, iniciando a semana como dúvida para o confronto.

O elenco do Inter começou o dia com um trabalho na academia, seguido de um circuito físico no gramado, comandado pelo preparador Carlos Pacheco. D'Alessandro sequer foi visto no campo do CT.

Se o argentino começa a preparação como dúvida, o técnico Antônio Carlos terá um importante reforço para o clássico. O atacante Brenner, artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, cumpriu suspensão diante do Brasil de Pelotas e está novamente à disposição.