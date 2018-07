Sem D'Alessandro, Internacional tenta entrar no G4

PORTO ALEGRE - O Internacional pode assumir a quarta colocação do Campeonato Brasileiro se vencer o Bahia, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22.ª rodada, e se o Atlético-PR não derrotar o Flamengo, no Rio de Janeiro. O clube gaúcho é o quinto colocado, com 34 pontos, e seu alvo é clube de Curitiba, que tem 35.

Apesar de ter largado como um dos candidatos ao título, o Internacional ficou retido em posições intermediárias da tabela de classificação do Brasileirão pelos 10 empates nas 21 partidas que disputou até o momento. Agora sonha com uma campanha de recuperação.

O técnico Dunga estava feliz com a perspectiva de repetir a formação que venceu o Criciúma no último domingo, mas foi surpreendido pelo afastamento do meia argentino D'Alessandro, considerado o cérebro do time. Os médicos do clube constataram que o jogador sofreu uma contusão em um músculo abdominal e recomendaram que, em vez de viajar para a Bahia, ele ficasse fazendo fisioterapia.

O treinador deixou para escolher o substituto na hora do jogo. O candidato mais forte é Fabrício, mas Willians e Alan Patrick também têm chances.