Sem Daniel Alves, treino do São Paulo tem desfalque de Arboleda

No dia em que Daniel Alves chegou à capital paulista, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda. O lateral-direito foi ao CT com a van do clube, mas logo se dirigiu ao hotel em que ficará hospedado. Ele realizará exames médicos a partir desta terça-feira.

LEIA TAMBÉM > Daniel Alves chega a São Paulo e é recepcionado por centenas de torcedores

O treino desta segunda teve o desfalque do zagueiro Arboleda. Ele tinha sido liberado na última sexta para viajar ao Equador para resolver assuntos pessoais. A volta do defensor estava programada para esta segunda, mas foi adiada para terça.

O atacante Antony chegou a correr em campo, mas depois colocou gelo no joelho esquerdo e não participou da atividade com o restante do elenco. Ele se recupera de inflamação e deve enfrentar o Santos, no sábado.

Já o goleiro Tiago Volpi, que tinha dores e vinha fazendo fortalecimento muscular nos últimos dias, treinou normalmente. O volante Liziero, recupero de lesão no tornozelo direito sofrida em maio, também participou da atividade. Ele deve ser relacionado para o clássico.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, em atividade fechada à imprensa. À noite, no Morumbi, Daniel Alves será apresentado para a torcida.

Os desfalques certos são os atacantes Pablo, com lesão tornozelo direito, e o Rojas, que operou o joelho direito no fim do ano passado. O clássico contra o Santos será no sábado, às 17h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.