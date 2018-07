Sem Danilinho, Cuca observa Neto Berola e Guilherme O técnico Cuca comandou na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo, o primeiro treino tático da semana no Atlético-MG. Ele ainda não pôde contar com Danilinho, que se recupera de uma pancada no tornozelo esquerdo. Por isso, fez observações no setor de ataque do time.