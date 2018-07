Sem dar explicações, Walter troca o Atlético-PR pelo Goiás

O Goiás confirmou neste sábado o acerto com o atacante Walter. Em comunicado no site oficial, o clube informou que o ex-jogador do Atlético-PR chegará na segunda-feira, às 13h40, para realizar exames e assinar contrato de empréstimo.

Walter deixa o time paranaense, no qual era titular e brigava por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, para atuar por uma equipe que luta para fugir da zona de rebaixamento da Série B atualmente.

A transação foi feita sem detalhes de ambos os clubes e se arrastou por mais de uma semana. A demora aconteceu porque os direitos econômicos de Walter pertencem ao Porto, de Portugal, que precisava dar o aval para a transferência.

Será a segunda passagem de Walter pelo Goiás. Entre 2012 e 2013 ele já havia defendido as cores do time esmeraldino e marcou 34 gols em 68 jogos. O bom retrospecto o colocou como um dos destaques do Brasileirão de 2013 e chamou a atenção do Fluminense, que contratou o jogador no ano seguinte.

Como vinha atuando pelo Atlético-PR e está em forma, a expectativa é que Walter seja regularizado na próxima semana e faça sua reestreia pelo Goiás no dia 30, em duelo contra o Criciúma, no Serra Dourada, pela 22ª rodada da Série B.