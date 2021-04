Sem data para a estreia, Miranda e Orejuela são regularizados no São Paulo

Os reforços do São Paulo, o zagueiro Miranda e o lateral-direito colombiano Orejuela, já estão aptos para defender a equipe paulista e buscam espaço no Campeonato Paulista Sicredi 2021. A estreia já pode acontecer na próxima partida do São Paulo, que não ainda tem data para acontecer.

Com prazo até o próximo dia 9, o São Paulo ainda pode inscrever três atletas no torneio estadual. A ideia é que duas dessas vagas fiquem com Miranda e Orejuela, que nesta quinta-feira foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A vaga restante deverá ser disputada entre o atacante brasileiro naturalizado italiano Eder, William e o meia argentino Benítez, este último ainda pendente de assinatura do contrato com a equipe paulista. Assim, ainda restará a dúvida de qual atleta será inscrito no Paulistão.

Outra incerteza é a data que os jogadores poderão estrear com a camisa do São Paulo, uma vez que a competição segue suspensa em razão das medidas de contenção do contágio de covid-19. A princípio, a fase emergencial deverá ser finalizada no Estado no próximo dia 11, porém não se tem informação se haverá uma extensão do período.