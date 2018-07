Sem Dátolo e com Junior Urso, Atlético-MG relaciona 22 jogadores para jogo no Rio O técnico Marcelo Oliveira divulgou neste domingo a lista de 22 jogadores do Atlético Mineiro para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o meia argentino Dátolo pediu para não ser chamado, Junior Urso e Victor estão de volta ao time alvinegro.