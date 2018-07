Sem Dátolo e Urso, Atlético-MG divulga relacionados para final do Mineiro

A ausência de Dátolo pode ser um problema também para a sequência das oitavas de final da Copa Libertadores, já que o atleta foi titular no jogo de ida contra o Racing, que terminou empatado por 0 a 0. Já Júnior Urso, com dores musculares, foi apenas poupado pelo técnico uruguaio Diego Aguirre.

Com a saída do argentino, o Atlético terá apenas um meia de origem, o equatoriano Juan Cazares. Por outro lado, o time contará com o retorno do lateral-direito Patric, que está recuperado após ter sido submetido a uma artroscopia para correção de lesão no menisco do joelho.

América-MG e Atlético fazem o primeiro jogo da final do Estadual às 16 horas deste domingo. O time alvinegro tem a vantagem de dois empates para conquistar o título. A partida de volta acontece no domingo seguinte, no estádio do Mineirão.

Confira os 20 relacionados pelo Atlético para enfrentar o América-MG:

Goleiros - Victor, Uílson e Giovanni

Laterais - Marcos Rocha, Carlos César, Patric e Douglas Santos

Zagueiros - Leonardo Silva, Erazo e Tiago

Meio-campistas - Rafael Carioca, Leandro Donizete, Lucas Cândido; Eduardo e Cazares

Atacantes - Hyuri, Clayton, Robinho, Carlos e Lucas Pratto