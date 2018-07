Sem De Arrascaeta, Judivan celebra nova chance como titular

A expectativa do técnico Marcelo Oliveira de promover a estreia de De Arrascaeta diante da Caldense neste domingo, pelo Campeonato Mineiro, precisou ser adiada. Por conta da ausência de um documento da Associação Uruguaia de Futebol, o meia teve o nome retirado do Boletim Informativo Diário (BID) e não terá condições legais de atuar pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro.

Melhor para o jovem Judivan. Titular na estreia do Mineiro, diante do Democrata, o jogador de 19 anos foi mantido na equipe no treino desta sexta. Mesmo ainda sem a confirmação de Marcelo Oliveira, ele receberá nova chance no sábado, no Mineirão, e, por isso, celebrou.

"O Marcelo não chegou a falar nada comigo, treinei na equipe titular, mas estou à disposição. Estou preparado para entrar, jogar no Mineirão e buscar os três pontos. Tive a oportunidade de jogar no Mineirão no ano passado e fui muito bem. Espero que eu possa ir bem nesse jogo também", disse.

O meia garantiu estar pronto para a responsabilidade de ser titular do Cruzeiro. "O jogador tem que estar sempre mostrando o seu valor, treinando firme, forte. Quando o treinador escalar, eu tenho que estar preparado. Me acostumei a jogar ali pelo lado do campo, me adaptei bem naquela posição. As melhores jogadas saem pelas beiradas. Estou procurando me aprimorar no meio e fazer bem essa função."

Ele ainda afirmou que está adaptado ao grupo profissional, mesmo tendo sido promovido somente no fim do ano passado. "Estou bem adaptado ao profissional, já venho bem. Nesse jogo vou procurar desenvolver o meu futebol da melhor forma. Tenho certeza que o gramado do Mineirão vai ajudar bastante. O time vem entrosando a cada dia, a cada jogo, a cada treinamento. Tenho certeza que até a Libertadores o time estará bem entrosado."