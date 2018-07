Sem Dedé, Cruzeiro anuncia relacionados para 1ª final

Após comandar o treino desta terça-feira, Marcelo Oliveira divulgou a lista de 21 jogadores relacionados do Cruzeiro para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, nesta quarta, no Independência. A maior ausência da equipe será o zagueiro Dedé, com uma lesão no joelho direito.

Já o volante Lucas Silva voltará ao time após cumprir suspensão no fim de semana. Ele foi desfalque na vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma, no Mineirão, em rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, deverá formar dupla de volantes com Henrique.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil terá início às 22 horas desta quarta, no Independência, em Belo Horizonte. A partida da volta está marcada para o dia 26, com mando de campo do Cruzeiro, no Estádio do Mineirão.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Elisson;

Laterais-direitos: Ceará e Mayke;

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio;

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo, Léo e Manoel;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Willian Farias e Nilton;

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno e Willian.

O defensor será substituído pelo jovem Alex, recuperado de contusão. Com apenas três partidas com a camisa do Cruzeiro, o jogador de 21 anos será opção a Léo e Bruno Rodrigo, que deverão ser os titulares. Manoel é outra alternativa para a posição, no banco de reservas.