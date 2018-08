Sem definição com Pékerman, Colômbia terá técnico da seleção sub-20 em amistosos

Depois da eliminação na disputa por pênaltis para a Inglaterra, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, no início de julho, o técnico argentino José Pékerman ainda não definiu o seu futuro no comando da seleção da Colômbia, onde trabalha desde 2012. As negociações para a renovação de seu contrato, que termina no próximo dia 31, seguem em andamento e, assim, a Federação Colombiana de Futebol (FCF, na sigla em espanhol) se viu obrigada a definir um interino para os amistosos de setembro nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, em um comunicado divulgado em seu site oficial, a entidade convocou Arturo Reyes, treinador da seleção sub-20, para comandar a Colômbia nos duelos contra a Venezuela e a Argentina. A lista de jogadores convocados para estes dois jogos, que estão em data Fifa, será divulgada nos próximos dias.

O primeiro jogo da Colômbia após o Mundial da Rússia será contra o venezuelanos no dia 7 de setembro, no estádio Hard Rock, em Miami, no estado da Flórida. Quatro dias depois, o rival será a Argentina, no estádio MetLife, na cidade de East Rutherford, no estado de New Jersey.

As partidas valem como preparação para a disputa da Copa América de 2019, que será realizado no Brasil de de 14 de junho a 7 de julho.