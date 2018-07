Sem definição, Rogério faz treino físico no São Paulo

SÃO PAULO - Ainda com a indefinição sobre a necessidade de realizar uma cirurgia no ombro direito, Rogério Ceni continua realizando trabalhos de recuperação da contusão no CT da Barra Funda. Nesta terça-feira, o goleiro foi a campo e realizou uma atividade física.

Rogério Ceni sofreu um estiramento no ombro direito em 15 de janeiro e ficou fora da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista - a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 4 a 0, no último domingo. E o goleiro também já está descartado do jogo contra o Oeste, quarta-feira, em Presidente Prudente, pela segunda rodada do estadual.

A lesão no ombro direito pode deixar Rogério Ceni afastado dos gramados por até seis meses, caso o goleiro passe por uma cirurgia. A definição sobre a realização da operação acontecerá ainda nesta semana, em reunião entre o próprio jogador e os médicos do São Paulo.

A recomendação médica é de que Rogério Ceni passe pela cirurgia, mas o goleiro ainda reluta em aceitar tal procedimento e tenta mostrar que pode se recuperar sem a operação. Por isso, os trabalhos desta semana e a sua evolução nos próximos dias serão decisivas para a definição do seu futuro.