Sem definição sobre estreias, Corinthians faz treino tático de olho no Juventude

O elenco do Corinthians foi ao gramado neste domingo, no CT Joaquim Grava, para realizar o penúltimo treino antes da partida de terça-feira, contra o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão, a último do primeiro turno. Ainda sem definição sobre as estreias dos novos contratados Willian e Roger Guedes, o técnico Sylvinho comandou um treino tático e uma atividade de bolas paradas.

O trabalho foi focado em ajustes na saída de bola e na organização do setor ofensivo, que mesmo com a chegada de Giuliano e Renato Augusto ainda não oferece a produtividade ideal, embora já tenha evoluído. De qualquer maneira, o Corinthians ocupa apenas o 12º lugar no ranking de melhores ataques do Brasileirão, com apenas 17 gols marcados em 18 jogos. A terceira melhor defesa, que sofreu 15 gols até agora, tem garantido o equilíbrio que deixa o time na sexta colocação, com 27 pontos.

Uma possível novidade na escalação que pode melhorar o desempenho ofensivo é a opção de iniciar com Renato Augusto como titular. O meia chegou ao clube longe de forma física ideal e vem entrando apenas no segundo tempo, mas, após um intervalo de mais de uma semana sem jogos, existe a chance de que ele comece jogando.

Quem pode ficar de fora da partida é o meia Adson, ainda em tratamento com a equipe de fisioterapia em razão do trauma sofrido na perna esquerda durante a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no dia 22 de agosto. Depois disso, a partida contra o Grêmio não rendeu novos desfalques.

A principal expectativa da torcida é saber se Willian e Roger Guedes vão para o jogo, o que ainda não foi confirmado. Os dois já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão regularizados, portando podem ser relacionados. Caso isso se confirme, ambos devem começar no banco de reservas.

O Corinthians pode entrar em campo com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Roni, Giuliano, Gustavo Mosquito e Renato Augusto (Luan); Jô.