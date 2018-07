Sem definição sobre futuro, Léo garante estar com pensamento só no Fluminense

Com o futuro indefinido por causa de especulações de uma transferência para o futebol europeu, o lateral-esquerdo Léo garantiu nesta segunda-feira estar totalmente focado no Fluminense. No desembarque da delegação no Rio, depois da vitória sobre o Coritiba, no último domingo, em Curitiba, o jogador não quer deixar a possibilidade de sair do clube afetar seu o dia a dia.

Tranquilo, o jovem de 20 anos conta com o apoio da família e espera um desfecho que seja bom para si e para o Fluminense. "Estou focado no Flu. Tenho um contrato aqui, tenho que cumprir e honrar minha camisa. Minha cabeça está tranquila. Tenho uma boa estrutura familiar que me aconselha bem. Isso é mais com o empresário. Se for para acontecer e for bom para mim e para o clube, vou ficar feliz. Se não acontecer, vou continuar focado aqui e fazendo bons jogos", afirmou.

"Tenho sete anos de clube, sei a importância do Fluminense na minha vida. Então, toda vez que entro em campo, entro para dar meu melhor. Todo grupo tem dois ou três na mesma posição, o jogador tem que estar acostumado com isso e trabalhar para conquistar seu espaço", declarou Léo, que retomou a vaga de titular da lateral esquerda contra o Coritiba.

Autor do segundo gol em Curitiba, Léo vibrou por ter marcado logo em sua volta à titularidade. "Todo jogador passa por isso. São humanos, erram, acertam. Basta ter cabeça forte para saber lidar com os momentos ruins, e aproveitar os momentos bons. A vida é assim", disse.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para Léo, a partida será uma grande oportunidade para o time avançar na tabela de classificação. "Vai ser um baita jogo, um clássico. Temos dois jogos em casa agora. Se a gente conseguir sair com o resultado positivo, vai ser muito bom para dar uma alavancada na competição", analisou.