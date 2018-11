Sem definir substituto de Moledo, Inter faz último treino antes de jogo com Ceará

O elenco do Internacional encerrou preparação antes da partida contra o Ceará, que vai acontecer a partir da 17 horas deste domingo, no Castelão, em Fortaleza. O técnico Odair Hellmann comandou atividade dos jogadores no estádio do Pici, na capital cearense, mas não definiu quem vai ser o companheiro de Victor Cuesta na zaga, uma vez que Rodrigo Moledo está machucado.

Os zagueiros Klaus e Emerson Santos disputam posição para atuar ao lado do argentino. Apesar do desfalque, o setor defensivo voltará a ser protegido pelos volantes Rodrigo Dourado e Edenílson, titulares que estavam suspensos e não participaram da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense, no último domingo, em casa.

Assim como os dois volantes, o atacante Jonatan Alvez está de volta depois de cumprir suspensão, mas deverá ficar no banco de reservas porque Leandro Damião ganhou a posição de centroavante titular. Substituto de Dourado contra o Atlético-PR, Gabriel Dias está machucado e por isso não vai ficar nem entre os suplentes.

William Pottker, titular na maior parte do Brasileirão, está à disposição de Odair desde a rodada passada, mas o jogador perdeu a posição de titular para o meia D'Alessandro. O atacante passou um período se recuperando de lesão muscular.

Em segundo lugar no Brasileirão, o Inter tem 61 pontos, cinco a menos do que o Palmeiras, que lidera o torneio. O time gaúcho ainda vai ter seis partidas para tentar tirar essa diferença.