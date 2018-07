Sem desacelerar, Neymar continua sua louca rotina de jogos, treinos e eventos

SÃO PAULO - Muricy Ramalho tem repetido com certa frequência que seus jogadores – sobretudo Neymar – estão cansados e que, por isso, o Santos tem jogado mal. Mas com uma agenda de compromissos lotada e sem jamais pedir para ser poupado das partidas, o principal jogador do Santos vem desmentindo seu treinador.

Com o clube fora da briga por título ou vaga na Libertadores, e já praticamente livre do risco de rebaixamento, Muricy bem que gostaria de ver seus jogadores tirarem o pé do acelerador, até para começar a pensar no ano que vem. A questão é que, no caso de Neymar, apenas poupá-lo dos jogos não é o suficiente.

O fim da temporada está próximo e é razoável supor que Neymar esteja cansado. E não apenas pela longa temporada de jogos, iniciada em janeiro. Uma extensa lista de compromissos com patrocinadores e parceiros comerciais ocupa grande espaço na agenda do menino prodígio, um dos queridinhos do mercado publicitário.

Com uma imagem que vende de tudo, de xampu anticaspa a carros, Neymar tem mantido a rotina que estabeleceu para si mesmo já há algum tempo.

Anteontem, por exemplo, ele trabalhou em três períodos. De manhã, treino no CT Rei Pelé. À tarde, aparição no Salão do Automóvel com todo o protocolo exigido em situações como essa: sorrisos, fotos, autógrafos, entrevistas rápidas e saída estratégica.

No período da noite, mais um compromisso comercial, a inauguração de uma arena de campos de futebol society que leva seu nome, na zona sul de São Paulo. Com direito a uma pelada – ele ficou em campo por 30 minutos –, mais entrevistas, sorrisos, fotos, autógrafos e uma mini balada para convidados vips.

Neymar, no entanto, garante que todos esses compromissos e jogos não têm atrapalhado seu rendimento em campo (uma opinião que Muricy não endossa). “Acho que o Muricy nem sabe que estou aqui”, disse o atacante, sempre sorrindo, por volta das 22h30 de segunda-feira.

E não são apenas os eventos comerciais e pessoais que fazem desta temporada uma maratona para Neymar. Entre idas e vindas do Santos para a Seleção Brasileira e vice-versa – sem se machucar nenhuma vez –, Neymar está entre os atletas que mais jogaram em 2012.

Só com a camisa do Brasil foram 17 jogos (11 amistosos com o time principal e seis com o olímpico). Até mesmo jato fretado ele usou para jogar em um dia na Suécia, com a Seleção, e, no dia seguinte, em Florianópolis, pelo Brasileiro. “Não tem problema, não fico cansado. É só descansar, dormir, que amanhã já estou novo para treinar”, diz o craque.