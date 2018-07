Sem descanso, Flu volta aos treinos em preparação para estreia no Brasileirão

Poucas horas após a vitória sobre o Nacional Potosí por 3 a 0, o elenco do Fluminense já voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, em preparação para a estreia no Brasileirão, no domingo. O time carioca retomou as atividades no gramado de olho na partida contra o Corinthians, em Itaquera.

O grupo tricolor se reapresentou à tarde desta quinta, no embalo da vitória sobre o time boliviano, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. Com o placar conquistado neste jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense ganhou ampla vantagem para o duelo da volta, na Bolívia, no dia 10 de maio.

O treino, que durou cerca de 1h20min, contou com a presença de todos os jogadores, embora os titulares de quarta tenham feito trabalho mais leve. Os demais participaram de um coletivo no campo 2 do CT. O técnico Abel Braga contou com jovens da base para completar o time no treino.

O grupo de jogadores do Flu volta aos treinos nesta sexta-feira. O time trabalhará ainda no sábado, antes de viajar para São Paulo. O jogo contra o Corinthians, atual campeão, vai marcar a abertura do Brasileirão, com direito a show no gramado antes do início da partida.