Sem Diego e com retorno de Gabriel, Fla encerra preparação e define relacionados

A manhã deste sábado foi de treinamento e definições no Flamengo para o confronto de domingo contra o Santos, às 16h, no Maracanã, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube rubro-negro divulgou a lista de relacionados, e a grande novidade é a volta de Gabriel, que, por causa de um desequilíbrio muscular, desfalcou o time nos últimos dois jogos.

Por outro lado, Diego, que fez um trabalho de reforço muscular nesta semana, não foi relacionado. A lista também não conta com William Arão, que sofreu lesão muscular de grau dois e só deve voltar aos gramados no ano que vem. O jovem Gomes é o provável substituto para jogar ao lado de Gerson no meio.

Após uma semana de treinos intensos, a definição da escalação veio na última atividade no Ninho do Urubu antes da partida. Para o duelo contra o time da Baixada Santista, o Flamengo sofre com desfalque na defesa, sem Gustavo Henrique, que cumprirá suspensão por ter sido expulso diante do Botafogo. Dessa forma, para acompanhar Rodrigo Caio, é provável que Natan entre em campo.

Por outro lado, com o retorno de Gabriel, Ceni tem os três principais ataques à disposição pela primeira vez. A tendência, porém, é que não escale o trio. Como está voltando de lesão, Gabigol, que anunciou que seu nome na camisa passará a ser "Gabi", deve começar no banco. Assim, o quarto ofensivo será formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro.

Na tabela do Brasileirão, a equipe carioca ocupa a terceira colocação, com 42 pontos, diferença de oito para o líder São Paulo. O time rubro-negro, porém, está com um jogo a menos. Já o Santos está na oitava posição, com 38 pontos.