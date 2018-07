Sem Diego, Flamengo busca a vitória sobre o Coritiba para aliviar a pressão

Sem vencer há três jogos, em queda na tabela de classificação e com seu técnico muito pressionado, o Flamengo recebe o Coritiba neste sábado, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando vencer para não ver uma crise se instalar de vez. E para a partida que não deixa de ser decisiva, o time terá um desfalque importante: o meia Diego, com desgaste físico, será poupado.

O grande responsável pela criação do Flamengo nem sequer concentrou para a partida. Ele deixou o CT do clube logo após o treino desta sexta-feira. A comissão técnica decidiu preservar o seu articulador para a partida da próxima semana diante do Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Diego será a única ausência em relação ao time que empatou com o Palmeiras no meio de semana. Na ocasião, o técnico Zé Ricardo já não pode contar com o zagueiro Rhodolfo, que se recupera de lesão muscular. O goleiro Diego Alves já treina com o grupo, mas não fará a sua estreia neste fim de semana.

Sem seu principal articulador, o treinador deverá promover mudanças em duas posições. A tendência é colocar Everton Ribeiro na vaga de Diego, com Geuvânio ganhando uma chance mais à frente.

A partida é decisiva para Zé Ricardo. O treinador, que vem sendo cobrado por parte da torcida desde o ano passado, passa por forte pressão após os últimos tropeços. Os jogadores, porém, procuram demonstrar apoio ao treinador.

"No Flamengo é normal (a pressão). Desde quando cheguei tive que lidar com isso. Se não ganhar em casa a cobrança da torcida é normal, para nós e para o treinador. Mas confiamos muito nele", disse Cuellar, em relação a Zé Ricardo. "Temos feito boas partidas. Não conseguimos os três pontos no Mineirão (diante do Cruzeiro) e na Ilha (contra o Palmeiras), mas estamos no caminho certo".