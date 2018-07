Sem Diego Souza, Levir Culpi confirma Osvaldo no time titular do Flu

Horas após a despedida de Diego Souza, o técnico Levir Culpi confirmou a escalação de Osvaldo no time titular do Fluminense para a semifinal da Copa Sul-Minas-Rio. A equipe carioca vai enfrentar o Internacional nesta quarta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Diego Souza anunciou sua saída na tarde desta terça-feira em vídeo publicado pelo próprio clube. Ele alegou motivos pessoais para deixar o time para o qual havia retornado no início do ano. O meia deve fazer seu retorno ao Sport, que defendeu antes de retornar ao futebol carioca.

Assim, o jogador já não participou do treino desta terça. E Levir já garantiu Osvaldo na posição. Outra novidade é Magno Alves, substituto de Fred, suspenso. Sem Diego Souza, a armação da equipe deve ficar sob a responsabilidade de Gerson e Cícero.

O Flu deve entrar em campo nesta quarta escalado com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gerson, Gustavo Scarpa e Osvaldo; Magno Alves. Ao fim do treino, a delegação do Flu embarcou para Brasília nesta tarde.