Sem Diego Souza, Barroca prepara Botafogo para estreia no Brasileirão

Sem atuar desde 11 de abril, quando foi eliminado pelo Juventude da Copa do Brasil, o Botafogo entrou nesta segunda-feira na semana da sua estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. E o técnico Eduardo Barroca começou a preparar o time sem a presença de Diego Souza no setor ofensivo.

O ex-são-paulino ainda se recupera de lesão muscular e não deverá ter condições de encarar o seu ex-clube. Já Kieza está de saída para o Fortaleza.

No campo anexo ao Engenhão, Barroca indicou João Paulo, Wenderson, Cícero, Rodrigo Pimpão e Erik como os cinco jogadores mais avançados da formação do Botafogo. Já o quarteto defensivo teve Marcinho, Carli, Gabriel e Jonathan. E Gatito Fernández é o goleiro titular do time.

Bochecha iniciou o trabalho na função de primeiro volante, mas depois foi substituído por Jean, em uma indicação de que Barroca tem essa dúvida para escalar o Botafogo contra o São Paulo.

"O Barroca tem proposto ter muito a posse de bola, mas não só isso. Tem que ser agressivos, jogar no campo adversário, atacar os espaços. Botafogo tem condição de ser protagonista em todos os jogos, buscar sempre vencer. Temos esse pensamento", afirmou o zagueiro Gabriel em entrevista coletiva.