Sem dificuldades, Arsenal obtém vaga para a próxima fase da Copa da Inglaterra

O Arsenal foi até o estádio Bloomfield Road e conseguiu uma tranquila vitória sobre o Blackpool, da terceira divisão inglesa, por 3 a 0, neste sábado, em jogo válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra, avançando na tradicional competição.

Joseph Willock, aos 11 e aos 37 minutos do primeiro tempo, e Alex Iwobi, aos 37 da etapa final, fizeram os gols do time londrino, que atuou com uma formação reserva por opção do técnico Unai Emery, que viu o Arsenal não ser vazado pela primeira vez em uma partida desde 13 de dezembro.

Também neste sábado, o Crystal Palace teve de suar bastante para fazer 1 a 0 e eliminar o Grimsby Town, da quarta divisão. O único gol da equipe foi marcado por Jordan Ayew, aos 41 minutos da etapa final.

O Huddersfield Town, último colocado no Campeonato Inglês, ratificou sua péssima fase, ao perder para o Bristol City, time da segunda divisão, por 1 a 0. Josh Brownhill, aos 27 minutos do primeiro tempo, fez o único gol da partida.

Em um duelo de duas equipes tradicionais, mas que não estão em um bom momento, Newcastle e Blackburn Rovers empataram por 1 a 1. Bradley Dack abriu o placar, aos 11 minutos do segundo tempo, enquanto Matt Ritchie empatou, de pênalti, aos 39 minutos da etapa final. Os times voltarão a se enfrentar por uma vaga na quarta fase.