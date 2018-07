Um dos favoritos ao título pela boa estrutura de suas categorias de base, o São Paulo não poderia ter uma estreia melhor na 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atuando no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o time da capital goleou o Serrano-PB por 7 a 0. Na partida de abertura do Grupo V, mais cedo, o São José dos Campos-SP bateu o São Raimundo-RR por 3 a 1.

Ciente de que precisava de um bom resultado após a vitória do São José dos Campos, o São Paulo já entrou em campo partindo para cima e fechou o primeiro tempo com 4 a 0 diante do Serrano-PB, clube que revelou o atacante Hulk, hoje no Zenit St.Petersburg, da Rússia. Na segunda etapa, continuou o seu massacre e fechou o placar em 7 a 0.

Com a goleada, o time do técnico Menta lidera com três pontos e sete gols de saldo. O time da casa é o segundo colocado, também com uma vitória, mas dois gols de saldo, seguido de São Raimundo-RR e Serrano-PB.