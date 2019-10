Sem Digão, Flu terá reforço de Allan, Caio Henrique e Ganso contra o Athletico-PR

O técnico Marcão, do Fluminense, vai ter o reforço de três jogadores importantes para a partida de quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, contra o Athletico-PR, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Allan, o lateral-esquerdo Caio Henrique (ambos estavam na seleção sub-23) e o meia Ganso (cumpriu suspensão) retornam. Com isso, Airton, Orinho e Wellington Nem perdem vaga no time titular.

Com Ganso retornando ao meio-campo, o ataque tricolor voltará a ter a formação com Nenê, Yony González e João Pedro. O atacante Marcos Paulo também volta a ficar à disposição após servir a seleção sub-19 de Portugal, mas vai ficar como opção no banco de reservas.

Já o setor defensivo vai ter um desfalque de peso, com a ausência do capitão Digão, que sofre com uma lesão muscular. Frazan, que teve boas atuações nas últimas partidas, tem a preferência de Marcão para ser o substituto na zaga e formar dupla com Nino. Luccas Claro, Luan e Yuri, improvisado, são as outras alternativas.

Um provável Fluminense para entrar em campo no Maracanã nesta quinta-feira é o seguinte: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Yony e João Pedro.

O Fluminense soma 29 pontos, enquanto o adversário paranaense tem 35 e joga o Campeonato Brasileiro despreocupado após a conquista da Copa do Brasil, que garantiu uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O elenco tricolor fechou a sua preparação para encarar o Athletico em um treino realizado na tarde desta quarta.