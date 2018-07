Sem dinheiro, Palmeiras já estuda nomes para 2011 O Palmeiras sonha com a conquista do título da Copa Sul-Americana, e a consequente vaga na Libertadores de 2011, para conseguir aumentar as suas receitas. Assim, poderá investir na contratação de alguns reforços já indicados pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Por enquanto, a falta de dinheiro está complicado as investidas da diretoria palmeirense.