Sem divulgar valores, banco russo compra 77,6% das ações do CSKA Moscou

O banco estatal russo Vnesheconombank (VEB) anunciou nesta quarta-feira a compra de 77,63% das ações do CSKA de Moscou. As negociações, segundo comunicado do banco, foram realizadas para quitar uma dívida do clube com a empresa. O valor não foi divulgado.

Maxim Oreshkin, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, será o novo comandante do Conselho de administração do time de Moscou. "Não haverá mudanças na gestão esportiva do CSKA por causa dessa operação", afirmou o presidente da VEB, Igor Shuvalov, em comunicado. Ele acrescentou que o presidente do CSKA, Yevgueni Guiner, seguirá à frente da direção do clube.

Antigo clube do exército da União Soviética, o CSKA se tornou em 1991 uma sociedade de acionistas, dos quais o Ministério da Defesa da Rússia participou até 2012, ano em que vendeu todas as suas ações (24,94%). O CSKA de Moscou ganhou sete títulos russos e outras sete Copas da Rússia, além de uma Liga Europa, em 2005, quando derrotou o Sporting, de Portugal, por 3 a 1.

No elenco da atual equipe está Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo que atua como lateral-direito. Ele chegou ao CSKA Moscou em 2012 após acertar sua transferência do Grêmio.