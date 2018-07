Sem documentação, Botafogo adia estreia de Zeballos

RIO - O treinador Eduardo Hungaro esperava contar com a estreia do atacante paraguaio Zeballos no clássico de domingo contra o Fluminense. No entanto, o Botafogo não recebeu o documento de transferência da Federação de Futebol do Paraguai e a estreia terá de ser adiada.

Apesar de ficar de fora da estreia, Zeballos está garantido no Campeonato Carioca, pois sua inscrição foi protocolada no Boletim de Atletas da Federação de Futebol do Rio. Zeballos chegou ao clube no início da semana e estava treinando com os demais companheiros de equipe.

De acordo com o técnico, o atacante vinha se preparando há tempo, mesmo antes de chegar ao Rio, e poderia estrear de imediato, já que apresenta um bom condicionamento físico. Sem Zeballos, o Botafogo deve ser escalado novamente com uma equipe mista: Helton Leite; Lucas, Dankler, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Bolatti, Renato, Gegê e Daniel; Henrique.