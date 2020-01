Sem documentação, Cantillo desfalcará o Corinthians contra o Mirassol

O técnico Tiago Nunes não confirmou ainda se repetirá a escalação do Corinthians, pois aguarda a recuperação física dos jogadores. Certo é que ele não contará mais uma vez com o volante Cantillo. O nome do jogador não apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta-feira e por isso ele não poderá ser escalado para o duelo de domingo contra o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Depois de atuar como titular nos dois jogos da Florida Cup, Cantillo ficou de fora da goleada sobre o Botafogo na quinta-feira porque ainda não está inscrito no Estadual. O jogador, no entanto, treinou normalmente nesta sexta-feira no campo com os reservas, enquanto os titulares ficaram na academia. A partida será especial para o meia Luan, que poderá retornar a sua cidade natal, Rio Preto, que fica a 14 quilômetros de distância do local da partida.

"Foi onde comecei, em Rio Preto, na minha cidade. E jogar ali do lado para mim é especial, ainda mais representando o Corinthians, ali naquela região tenho muitos amigos, a maioria corintianos. A gente sempre acompanhava os jogos e representar o Corinthians perto da família e dos amigos terá um gosto especial", comentou.

Na vitória sobre o Botafogo, Luan marcou um gol de pênalti e Boselli fez os outros três. O meio-campista comentou sobre a definição do batedor oficial. Isso porque na Florida Cup o centroavante argentino desperdiçou uma cobrança contra o Atlético Nacional e na estreia do Paulista houve a mudança no cobrador.

"No pênalti, Tiago tinha definido antes que eu era a primeira opção, Boselli é sensacional, não tem vaidade, na Florida pegou e bateu, demos confiança, ontem depois de marcar o gol já estava definido que eu bateria o pênalti", disse Luan. "A gente está trabalhando bem e treinando forte para suportar essa sequência de jogos, estou 100%, quero jogar todas as partidas possíveis, ajudar de alguma forma, ainda mais jogar perto de casa, isso se torna um pouco especial, minha família a meus amigos todos vão, sempre quis jogar pertinho deles. Acho que metade da torcida vai ser meus amigos e minha família", complementou.

Luan soma três gols em três jogos pelo Corinthians. Apesar de estar ainda muito no início, o jogador disse já estar adaptado ao novo clube. "Tenho a cabeça muito boa, as coisas fora de campo não me atrapalham, desde que cheguei todo mundo me deu total confiança para estar em campo e jogar tranquilo. Isso facilita bastante eu pode entrar ali, me sinto à vontade. Me adapto muito bem e muito rápido. Ontem, por a equipe estar evoluindo bastante e ter jogado bem, isso me ajudou bastante."