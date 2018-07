Sem dores, Philippe Coutinho treina com a seleção brasileira

O meia Philippe Coutinho participa normalmente do treino da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, no CT da Universidad de Chile, em Santiago. O treinamento reúne apenas os atletas que não atuaram no domingo contra o Peru, ou então entraram na segunda etapa.

Philippe Coutinho não jogou contra os peruanos por causa de dores na coxa. Está recuperado, mas não deve jogar nesta quarta-feira, contra a Colômbia. Mesmo porque o técnico Dunga pretende repetir o time que enfrentou o Peru, visando aprimorar o entrosamento da equipe.

Douglas Costa, autor do gol da vitória contra os peruanos em passe de Neymar, também treina normalmente. A atividade é a primeira da seleção no CT da LaU, em Santiago. A torcida não pode entrar.

Alguns torcedores reclamaram que foi colocada até uma tela de proteção na margem dos campos, para dificultar a visão dos curiosos, a pedido da CBF - a informação foi confirmada por dois seguranças chilenos que atuam no CT.

No entanto, como o centro de treinamento fica ao lado de um conjunto habitacional, com prédios de cinco andares, já a partir do segundo é possível observar tudo o que ocorre no campo.