Sem dores, Eduardo da Silva pode reforçar o Fla na Bahia

O atacante Eduardo da Silva vai estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo do Flamengo com o Bahia, neste domingo, em Salvador. O atleta sentiu dores na coxa esquerda no clássico do último fim de semana, contra o Fluminense. Não teve condições de enfrentar o São Paulo, na quarta-feira, mas acabou liberado pelos médicos depois de submetido a uma ressonância magnética.

O exame não detectou nenhuma lesão. O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou satisfeito com a recuperação do atleta, a quem fez elogios. Disse que Eduardo é uma peça muito importante na campanha do clube no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogador já fez cinco gols em 12 partidas.

Para enfrentar o Bahia, Luxemburgo não vai poder contar com o volante Cáceres e o atacante Alecsandro, ambos suspensos. O meia Everton reclama de dores de tornozelo e também pode desfalcar o time.