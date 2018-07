Sem dores, Fred treina e deve defender Fluminense em clássico

A participação de Fred no treino desta sexta-feira foi um alívio para o Fluminense. O camisa 9 sofreu uma pancada forte no joelho esquerdo durante a partida com o América-RN, na última quarta-feira, teve de sair do jogo, no intervalo, e acabou gerando preocupação na equipe, mas regressou normalmente às atividades e deve jogar contra o Botafogo, no domingo.

Enquanto esteve em campo contra o América-RN, na quarta-feira, o Fluminense fazia uma partida segura. Fred fez um gol e iniciou a jogada do gol de Cícero. Deixou o time quando o placar era de 2 a 1 a favor dos cariocas e viu do banco de reservas sua equipe ser goleada por 5 a 2. O resultado eliminou a equipe da Copa do Brasil.

MANIFESTAÇÃO Dezesseis torcedores do Fluminense soltaram fogos de artifícios na entrada da sede do clube, em Laranjeiras, na tarde desta sexta-feira, como protesto pelo modo como o time foi eliminado da competição nacional. Dezesseis torcedores do Fluminense soltaram fogos de artifícios na entrada da sede do clube, em Laranjeiras, na tarde desta sexta-feira, como protesto pelo modo como o time foi eliminado da competição nacional.

Aos gritos de "vergonha", eles criticavam com mais ênfase o presidente do clube, Peter Siemsen, e os jogadores Fabrício e Bruno, a quem atribuíam a responsabilidade pelo vexame contra o América-RN. A segurança do clube foi reforçada.